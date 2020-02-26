3 Puandan Başkası Yalan

Haber: Volkan Yılmaz

Son 6 haftada aldığı 4 puanla son sıraya gerileyen Boluspor 14 haftalık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkıyor. Çıkış arayan Boluspor bugün saat 16.30’da Bolu Atatürk Stadı’nda ligde son haftaların çıkıştaki takımı Balıkesirspor’u konuk ediyor. Boluspor için olduğu kadar zorlu mücadele ligde kalmayı garantilemek az da olsa play-off şansını sürdürmek isteyen Bal-Kes için de hayati öneme sahip. Ligde kalmak isteyen Kırmızı-beyazlılar zorlu maçtan 3 puan alarak üst sıralara doğru çıkmanın planlarını yapıyor. Boluspor dün sabah yaptığı ter idmanı ile maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Boluspor’da sakat Emre Öztürk dışında eksik oyuncunun olmaması moralleri yerine getirdi. Zorlu maç öncesi Balıkesirspor son 2 deplasman maçını 3-0’lık sonuçlarla kazanarak moral buldu. Boluspor ise son 7 iç saha maçında 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. 2 takımın mücadelesi Bein Max 1’den naklen yayınlanacak. Haftanın en kritik maçlarından biri olarak görünen mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek. Boluspor ile Balıkesirspor arasında ligin ilk yarısında Balıkesir’de oynanan maçı Bal-Kes 2-0 kazanmıştı.