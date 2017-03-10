Haber: Esra Öztürk

Zorlu mücadele öncesinde Boluspor'da Senegal U-20 Afrika Kupası'na giden Diarra, sakatlığı süren Soner ve Arapi maç kadrosunda yer almadı. Kırmızı-beyazlılarda Jansen, Poepon, Ramazan ve Furkan ise kart sınırında bulunuyor. Rakip takım ise ligde kalmak adına bu maçtan galibiyetle ayrılmaktan başka birşey düşünmüyor.

Boluspor Denizli’de, Maç TRT Avaz'da

Zorlu maç öncesinde Boluspor 32 puanla 8. sırada bulunurken Denizlispor ise 27 puanla 11.sırada bulunuyor. Maçın hazırlıklarını dün sabah saatlerinde tamamlayan ekibimiz 11.00’de Denizli’ye hareket etti. Ekibimizin zorlu mücadelesi TRT Avaz’dan naklen yayınlanacak.

Tandoğan'a futbolculardan tam destek

Denizlispor'da Samsunspor yenilgisinin ardından istifa eden ve yönetim kurulu ile yaptığı görüşme sonrası göreve dönüp, sözleşmesini bir yıl daha uzatan Teknik Direktör Ali Tandoğan'a futbolculardan da destek geldi.

Biletler ucuzlatıldı

Denizlispor yönetiminin geçen hafta bilet fiyatlarında yaptığıindirimin Boluspor maçında da süreceği açıklandı. Buna göre cumartesi günü oynanacak müsabakada tüm tribünlerin biletleri 10 TL'den satılacak, öğrenciler karşılaşmayı 5 TL ödeyerek izleyebilecek.

Denizlispor’da yenilgiye ceza

Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, bundan sonra iç sahada alınacak yenilgilerde futbolculara para cezası uygulanacağını bildirdi. Urkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcuların son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra uyarıldığını belirtti.

Boluspor’da kilit isim yine Poepon

Boluspor için ligdeki kader maçlarından biri olarak görünen maçta Poepon ön plana çıkabilecek isim olarak göze çarpıyor. Geçtiğimiz hafta Eskişehirspor ağlarını sarsan Poepon maçta öne çıkabilecek isimlerden biri olarak görünüyor. Rakipte ise 7 gollü Ziya dikkat edilmesi gereken isimler olarak göze çarpıyor.

Boluspor deplasmanda sıkıntı yaşıyor

Boluspor'un zorlu maç öncesi dış sahada son 5 mücadelede gülemedi. Kırmızı-beyazlılar dışarda en son A.Demirspor’u yaklaşık 2.5 ay önce 2-1 yenmişti. Bu maçtan sonra ekibimiz deplasmanda oynadığı 5 maçta sadece 2 puan alabildi. Denizlispor ise 6 maçtır 3 puanı bir arada göremedi.