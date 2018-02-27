Haber: Esra Öztürk
Bolu Amatör U – 17 Liginin 4.haftasında Kıbrıscıkspor ile Bolu Belediyespor takımları karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Bolu Belediyespor takımı 1 – 0 kazandı. Bolu Belediyespor’a galibiyeti getiren golü 62.dakikada Rafet Tunç kaydetti. 3 puanı hanesine yazdıran Bolu Belediyespor puanını 7’ye çıkararak 3.sıraya yükselirken, Kıbrıscıkspor ise 3 puanla 5.sırada kaldı.
Hakemler: İlker Akbayır, Volkan Tiryaki, Yakup Büyükatar
Kıbrıscıkspor U – 17: ** İslam Yüksel, **Harun Gülderen, *** Mertcan Kuş, ** Ramazan Karadeniz, ** Kerim Can Temel, **Cafer Enes Sarı, ** Emre Alıcı, ** Eray Aksu, ** Devrim Can Özpolat, ** Burak Özak, ** Umut DuhaGülderen
Bolu Belediyespor U – 17: ** Halit Tuncer, ** A. Eren Kırımlı, ** Muhammet Uçar, ** Haim Kurt, ** Hakan Uslubaş, ** Oğuzhan Topçuoğlu, ** Cemal Aykut, ** Oğuz Bayındır, ** C. Alper Özlüoğlu, ** TolgahanAydınalp, *** Rafet Tunç
Gol: 62.dakikada Rafet Tunç ( Bolu Belediyespor)
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