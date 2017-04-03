Haber: Aysun Beykoz

Andre Santos Gaziantep BŞB maçının 3.dakikasında Boluspor’u şık bir kafa vuruşuyla 1-0 öne geçirdi. Boluspor’un hem savunmasında hem hücumunda önemli pozisyonların başında gelen Santos alkışları topladı. 73.dakikada Muhammet Reis’in golüyle Gaziantep BŞB beraberliği sağladı. Beraberlik golünün ardından 3 puanı hedefleyen Boluspor baskısını artırdı. 80.dakikada Brezilya’lı yıldız Andre Santos Gaziantep BŞB savunmasını etkisiz bırakarak pasını Kadir Bekmezci’ye gönderdi, Kadir vuruşunu yaparak Boluspor’a galibiyeti getirdi.