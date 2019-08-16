3 Puanla Başlayalım!

Haber: Esra Perçin

Sezon öncesi 12 yeni transferle kadrosunu güçlendiren ve iddialı hale gelen kırmızı-beyazlılar ligin ilk maçından iyi bir skorla dönmek için sahaya çıkacak. Boluspor sabah saatlerinde hafif bir ter idmanı yaparak dün öğle saatlerinde maçın oynanacağı Ankara’ya hareket etti. Boluspor’da hafif sakatlığı bulunan Batuhan, Mustaf ve Ümit’in durumları maç saatinde belli olacak. Zorlu maçı Yiğit Arslan yönetecek. Arslan’ın yardımcılıklarını Baran Erarslan ve Hüseyin Aylak, 4.hakemliği ise Hasan Avcı yapacak. Öte yandan mücadele Bein Max 2’den naklen yayınlanacak. Geçtiğimiz sezon Ankara’da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazanmıştı.