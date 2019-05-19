“3 Puanla Kapattık, Mutluyum”

Haber: Aysun Beykoz

Son maçta takımda yer alan genç futbolculara da şans vermek istediklerini kaydeden Kaynak, maça da bu nedenle 2 tane genç futbolcu ile başladıklarını dile getirdi.Kaynak, Bolu spor'a geldiği günden bu yana önce iyi oynama hedefinde olduklarının altını çizerek, "Hep önce iyi oyun oynayalım, sonra sonuçlar gelir diye düşündük. Play - off şansını bile yakalama durumumuz da oldu. O potaya da girdik. yakalama şansımız vardı. Tabi iddiamız kaybolunca bundan önceki maçlar iyi geçmedi. Sezonun son maçını 3 puanla kapattığımız için mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.