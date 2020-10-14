3 takım transfer yapamadı…

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1.Lig’e verilen milli maç arası yarın sona erecek ve hafta sonunda 5. hafta karşılaşmalarıyla heyecan kaldığı yerden devam edecek. Transfer tahtası kapalı olan Bursaspor ile birlikte Akhisarspor ve Eskişehirspor’un dışındaki tüm kulüpler 5 Ekim’de sona eren transfer sezonunun son günlerinde kadrolarına ciddi takviyeler yaptı. Bu nedenle lig 5. hafta itibariyle adeta yeniden başlamış sayılacak.

GALİBİYET PLANLARI

Geride kalan ilk 4 haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamlayıp hanesine 4 puan yazdırabilen Bursaspor, pazar günü Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 19.00’da Balıkesirspor’u ağırlayacak. 5 günlük Bolu kampında güç depolayıp, Bandırmaspor ile yaptığı hazırlık maçında da takımın son durumunu gözlemleyen Teknik Direktör Mustafa Er, Balıkesir’i yenmenin planlarını kuruyor.

BAL KES’TEN 11 TRANSFER

25 oyuncudan muvafakatname alıp kadrosunu son gün yaptığı 11 transferle güçlendiren Balıkesirspor’u yenerek iç sahadaki ilk galibiyetini almak isteyen Bursaspor, 22 Ekim Perşembe günü Menemenspor’a konuk olacak. 26 Ekim Pazartesi akşamı da Akhisarspor deplasmanına çıkacak olan yeşil beyazlılar, 31 Ekim Cumartesi günü Boluspor’u konuk edecek. 5 maçlık serinin son sınavını 7 Kasım Cumartesi günü Başkent’te Ankaraspor karşısında verecek olan Bursaspor’un bu maçlardan alacağı sonuçlar ligdeki hedefini belirlemesine de ışık tutacak.

İŞTE KRİTİK MAÇLAR

5. hafta 18 Ekim Pazar

19.00 Bursaspor-Balıkesirspor

6. hafta 22 Ekim Perşembe

19.00 Menemenspor-Bursaspor

7. hafta 26 Ekim Pazartesi

19.00 Akhisarspor-Bursaspor

8. hafta 31 Ekim Cumartesi

16.00 Bursaspor-B.Boluspor

9. hafta 7 Kasım Cumartesi

19.00 Ankaraspor-Bursaspor