Haber: Semih Baykal

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor ile karşılaşacak Denizlispor'un teknik direktörü Reha Erginer, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Horoz'da, teknik patron Erginer, 3 transfer daha yapacaklarını açıkladı.

Ligin ilk yarısını istedikleri pozisyonda bitiremediklerini ve ikinci yarının hazırlıklarını buna göre yaptıklarını vurgulayan Erginer, "İkinci yarı farklı bir Denizlispor izlettireciğiz. Öncelikli amacımız bulunduğumuz yerden üst sıralara çıkmak. Bu yüzden Adana maçı önemli. Adanaspor maçıyla ikinci yarıya güzel bir başlangıç apmak istiyoruz. Bu maça kadar kadroyu tamamlamayı amaçlıyoruz. Devre arası transfer zor oluyor ve fiyatlar yüksek. Kaliteli oyuncu bulmak zor" dedi.

MAÇ PAZARTESİYE ALINDI

TFF tarafından 19 Ocak Cumartesi günü oynanacağı açıklanan Denilispor- Adanaspor karşılaşmasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli programı nedeniyle pazar gününe alınması içi TFF'ye başvuran yeşil-siyahlıların evdeki hesabı çarşıya uymadı. TFF maçın pazartesi günü saat 18.00'de oynanmasına karar verince, yönetim memnun kalmadı. Valilik yoluyla itiraz edilmesi halinde kararın tekrar değerlendirileceğini öğrenen yönetim, nihai kararı bekliyor.