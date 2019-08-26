30 Ağustos Kupası Başlıyor

Bolu Gençlik Spor Tenis Kulübü önemli bir organizasyona daha imza atmaya hazırlanıyor. 30 Ağustos Yaz Kupası müsabakalarına başvurular tamamlandı.

30 Ağustos Kupası Başlıyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Gençlik Spor Tenis Kulübü ve Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvayla ilgili olarak Antrenör Musa Tuzcu’ndan alınan bilgiye göre 30 Ağustos Yaz Kupası müsabakaları 6 kategoride oynanacak. Dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verileceği turnuvanın Karaçayır Tenis Kortları’nda oynanacağı öğrenildi. Turnuvada Çocuklar, Yeni Başlayan Bay, Yeni Başlayan Bayan, Bay, Bayan ve Master Erkekler kategorilerinde müsabakalar gerçekleşecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2019, 11:42
Esra Perçin

Esra Perçin

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