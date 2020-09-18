30 İsmin Lisansı Tamam

Haber: Aysun Beykoz

Mevcut kadronun yanı sıra yapılan transferlerle kadrosunu güçlendiren kırmızı beyazlılarda evrakları tamamlanan 30 futbolcunun lisans işleri tamamlandı. Yeni transferlerin de lisansı çıkarken, kiralık olarak kadroya katılan genç oyuncular Muhammed Gümüşkaya ve Muhammet Arslantaş'ın lisansları da TFF'den teslim alındı. 3 yeni transfer Felipe, Abdullayev ve Muhammet Raşit’in lisanslarının da Adana Demirspor maçı öncesi çıkması bekleniyor.

İşte Boluspor kadrosu;

Ahmet Onur Doğukut, Alımardon Shukurov, Ali Keten, Arda Hilmi Şengül, Arif Morkaya, Bekir Yılmaz, Burak Asan, Burak Bekaroğlu, Deniz Kök, Fatih Özkan, Fethi Özer, Furkan Demir, Gökhan Sazdağı, Hamza Gür, Marlon Mateus Da Sılva, Melih Okutan, Mertan Caner Öztürk, Muhammed Bayır, Muhammed Gümüşkaya, Muhammet Arslantaş, Mustafa Durak, Mutlu Güler, Nemanja Mıhajlovıc, Oğuzhan Berber, Orlando Mosquera, Ömer Alıcı, Ömer Azman, Rydell Romano Poepon, Tugay Kacar, Yavuz Aygün.