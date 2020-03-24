30 Mart Kritik Tarih

Haber: Volkan Yılmaz

Uzun soluklu organizasyonların çoğunlukta olduğu ve milyarlarca insanı peşinden sürükleyen futbolun geleceği artık soru işaretleriyle dolu. Ekonomik olarak büyüklü küçüklü tüm kulüplerin, liglerin, konfederasyonların zarar görmesi artık kesin. Bir diğer sorun ise şu ana kadar oynanan yerel ligler ve uluslararası turnuvaların akıbetlerinin ne olacağı. Herkesin umudu ligleri bir şekilde sonlandırabilmek. UEFA'nın Euro 2020'yi gelecek yıla ertelemesinin ardından eli rahatlayan ülke ligleri ve federasyonları, el yordamıyla yollarını belirlemeye çalışıyor. İlk erteleme dalgası geldiğinde 3 Nisan tarihini belirleyen birçok lig, salgının gerileme göstermemesi nedeniyle bu tarihi şimdilik nisan sonu mayıs başı olarak belirlemek durumunda. Dolayısıyla futbolcuların geçireceği idman dönemi de göz önüne alındığında Nisan ayından futbol oynamak çok mümkün değil. Daha önce İngiltere Liglerini Nisan ayı başına kadar erteleyen İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig, Türkiye'de daha maçlar ertelensin mi ertelenmesin mi tartışması sürerken yeni bir açıklama ile verilen aranın 27 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu. Yine 3 Nisanda yeniden başlaması gereken Almanya Bundesliga'nın henüz açıklama yapılmasa da belirlenen tarihte başlaması mümkün değil. Orada 30 Marttaki Kulüpler Birliği toplantısında sadece yeni ertelemenin hangi tarihe kadar olacağı konuşularak karara bağlanacak.