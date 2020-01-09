30 Sene Sonra İlk Defa

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor’un dikkat çeken transferlerinden biri Panamalı kaleci Orlando Mosquera kırmızı-beyazlıların Antalya kampına katıldı. Geçtiğimiz sezon ülkesi Panama'nın en değerli futbolcusu seçilen ve Bolusporumuzun kampına katılmak için önceki gün ülkesinden yola çıkarak yaklaşık 12.000 km uzaklıktaki ülkemize ulaşan 25 yaşındaki eldiven Orlando Mosquera ayağının tozuyla kampa katıldı.

Halitoviç’in Ardından

Boluspor’un efsane isimlerinden biri olan Naser Halitoviç 1985-1990 yılları arasında tam 5 sezon kırmızı-beyazlı formayı terletmiş ve unutulmaz isimler arasına adını yazdırmıştı. Boluspor’da kaleci antrenörlüğü de yapan Halitoviç geçtiğimiz yıllarda hayata veda etmişti. Aradan geçen 30 senede birçok kaleci transfer eden Boluspor 1990 yılından sonra ilk kez bir yabancı kaleciyle el sıkıştı. 26 yaşındaki Mosquera bu özelliği de dikkat çekiyor.