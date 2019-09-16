300 dakikalık Gol Orucu

Haber: Birol Ertunç

Kırmızı-beyazlılarda gol sorunu bir türlü çözülemiyor. Boluspor ligdeki ilk ve tek golünü 2-1 mağlup olduğu Osmanlıspor maçının 60.dakikasına atmıştı. Temsilcimiz bu maçın ardından üst üste Adana Demirspor, BB Erzurumspor ve Altay maçlarında ağları sarsamadı. Forvet hattında yer alan Rydell Poepon, Batuhan ve Yusuf Mert gol yollarında henüz etkili olamadı. Ligin en az gol atan konumunda bulunan Boluspor 4 hafta sonunda sadece 1 puan alarak sıralamada 16.sıraya kadar geriledi. Boluspor’un gol orucu Ümraniyespor maçı öncesinde camiayı büyük bir endişeye sevk ediyor. Temsilcimiz yaklaşık 10 aydır deplasmanda maç ta kazanamıyor. İstatistikler, alınan sonuçlar ve oynanan oyuna bakan taraftarlar henüz 4.haftada takımın ligde kalıp kalmayacağını konuşmaya başladı. Öte yandan 4 haftada sadece 1 puan alan Boluspor son yılların en kötü sezon başlangıcı rekorunu da kırdı.

4 Maçta 4 Kaleci

Boluspor’da dikkat çeken bir diğer olay ise ligin ilk 4 maçında 4 farklı kalecinin kaleyi koruması oldu. Kırmızı-beyazlılarda ligin ilk haftasında oynanan Osmanlıspor maçında Ozan Evrim, 2.haftada oynanan Adana Demirspor maçında Sabri Can, 3.haftada oynanan BB Erzurum maçında Yavuz, 4.haftada oynanan Altay maçında ise Hakan forma giydi. Bu isimlerden gol yemeyen tek kaleci ise Fethiyespor’a kiralanan Sabri Can oldu.