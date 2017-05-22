Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 32.si gerçekleştirilen, Ortaokullar Arası Futbol Turnuvasında mücadeleler kıran kırana devam ediyor. 16 Mayıs’ta başlayan turnuvanın açılış karşılaşmasında M.Z. Güzelce ve Gerede Ortaokulu arasında gerçekleşen karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Günün ikinci karşılaşmasında Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu, 100.Yıl Ortaokulunu 15-0 ile mağlup etti.

17 Mayıs’ta oynanan karşılaşmada; Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu, Yeni Mahalle Ortaokulunu 11-1 mağlup etti.

Haftanın son karşılaşmalarında S.M.Dayıoğlu Ortaokulu, MZ Güzelce Ortaokulunu 2-1 ile mağlup ederken, Esentepe Ortaokulu Yenimahalle Ortaokulunu 7-1 mağlup etti.

Ortaokullar arası 32. Si düzenlenen futbol turnuvası bu hafta oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek.