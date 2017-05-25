Haber: Aysun Beykoz

Boluspor’da 34 haftada en fazla forma giyen oyuncu 33 maçla Rydell Poepon oldu. 2924 dakika sahada kalan Poepon 20 gol attı. Siyahi isim gol krallığında 3.oldu. Kırmızı-beyazlılarda en az süre alan isim 2 maçta toplam 5 dakika sahada kalan Emrullah Yıldırım oldu. Boluspor iç sahada oynadığı 17 maçın 11’i kazanarak bu alanda üst sıralarda yer aldı. Temsilcimiz deplasmanda ise 5 maç kazanarak sezonu tamamladı. Ligde 45.dakikalar en çok gol atılan (19) dakikalar oldu. 20.hafta 36 golle en fazla, 10.hafta ise 15 gol ile en az gol atılan haftalar olarak kayıtlara geçti. 19.hafta 55 ile en fazla, 34.hafta ise 27 ile en az sarı kart çıkan haftalar oldu. Ligde atılan gollerin 572’si ayakla, 143’ü kafayla, 78’i penaltıdan, 24’ü ise kendi kalesine atıldı. Boluspor’un gollerinin 3’ünü rakip kendi kalesine atarken, 11 gol kafa ile 42 gol ise ayakla atıldı. Boluspor kazandığı 4 penaltıyı da gole çevirmeyi başaramayarak bu alanda ilginç bir istatistiğe imza attı.