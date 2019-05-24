34 Köy Takımı Karşılaşacak

Haber: Aysun Beykoz

Turnuva öncesi toplantı yaparak oluşturulacak takımların temsilcilerine çağrıda bulunuldu. Şuana kadar başvuru yapan 34 köy ise; 1.Afşar, Aktaş, Aşağı Ovacık, Akbaş, Balcılar, Kayıkiraz, Kayızopran, Kazanlar, Dağkaraköy, Külef, Mircekiraz, Mucumallar, Muratfakı, Mugamlar, Önköy, Samat, Salur, Sipahiler, Tatlar, Yazıköy, Yeşilvadi, Yukarıovacık, Zeynallar, Dursunfakı, Güneyköy, Ortaca, Çoğullu, 2.Afşar, Çalaman, Bünüş, Yeniyapar, Gölcük, Süller Toklar ve Urgancılar yer aldı. Turnuvanın ilk karşılaşmasının bayram sonu start alacağı belirtilirken, kupa töreninin haziran sonunda yapılması planlanıyor. Ön talep başvurusu yapmayan köylerin turnuvaya katılamayacağı, turnuvanın köy nüfusuna kayıt esas alınacağı ve takımına başka köyden kimsenin katılamayacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 10:24