34 Köy Takımı Karşılaşacak

Geredeliler Derneği tarafından Ankara’da köyler arası futbol turnuvası düzenleniyor. Şuana kadar 34 köy takımının müracaat ettiği turnuva için başvuruların dün sona erdiği belirtildi.

34 Köy Takımı Karşılaşacak

Haber: Aysun Beykoz

Turnuva öncesi toplantı yaparak oluşturulacak takımların temsilcilerine çağrıda bulunuldu. Şuana kadar başvuru yapan 34 köy ise; 1.Afşar, Aktaş, Aşağı Ovacık, Akbaş, Balcılar, Kayıkiraz, Kayızopran, Kazanlar, Dağkaraköy, Külef, Mircekiraz, Mucumallar, Muratfakı, Mugamlar, Önköy, Samat, Salur, Sipahiler, Tatlar, Yazıköy, Yeşilvadi, Yukarıovacık, Zeynallar, Dursunfakı, Güneyköy, Ortaca, Çoğullu, 2.Afşar, Çalaman, Bünüş, Yeniyapar, Gölcük, Süller Toklar ve Urgancılar yer aldı. Turnuvanın ilk karşılaşmasının bayram sonu start alacağı belirtilirken, kupa töreninin haziran sonunda yapılması planlanıyor. Ön talep başvurusu yapmayan köylerin turnuvaya katılamayacağı, turnuvanın köy nüfusuna kayıt esas alınacağı ve takımına başka köyden kimsenin katılamayacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 10:24
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
BOLU TENİS AKADEMİSİ BOLU'YA HAYIRLI OLSUN
BOLU TENİS AKADEMİSİ BOLU'YA HAYIRLI OLSUN
  1. Spor

banner129