34. Turnuva başlıyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 34.sü gerçekleştirilecek olan Ortaokullar Arası futbol Turnuvası 22 Mayıs’ta start alacak.

Turnuvanın açılışı 13.30’da Esentepe Ortaokulu-Eyüp Özdemir İHO arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Günün ikinci karşılaşması ise saat 15.00’da Seviller Ortaokulu ile 100.Yıl Ortaokulu arasında oynanacak. 7 takımın katıldığı turnuva iki grup şeklinde hafta içi her gün gerçekleştirilecek karşılaşmalar ile devam edecek.