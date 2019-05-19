34. Turnuva başlıyor

Gerede Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ortaokullararası Futbol Turnuvasının bu yıl 22 Mayıs’ta başlayacağı açıklandı.

34. Turnuva başlıyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 34.sü gerçekleştirilecek olan Ortaokullar Arası futbol Turnuvası 22 Mayıs’ta start alacak.

Turnuvanın açılışı 13.30’da Esentepe Ortaokulu-Eyüp Özdemir İHO arasında oynanacak karşılaşma ile başlayacak. Günün ikinci karşılaşması ise saat 15.00’da Seviller Ortaokulu ile 100.Yıl Ortaokulu arasında oynanacak. 7 takımın katıldığı turnuva iki grup şeklinde hafta içi her gün gerçekleştirilecek karşılaşmalar ile devam edecek.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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