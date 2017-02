Haber: Erdal Tanrıverdi

Çarıkçı, yaptığı açıklamada, takımın geldiği noktadan memnun olmadığını belirterek, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kendilerinin de beklemediği bir noktaya gelindiğini belirtti. Boluspor'un, Ümraniyespor karşısında haklı bir galibiyet aldığını vurgulayan Çarıkçı, "Üç puan biraz olsun takım üzerindeki stresi azalttı, moraller yerinde. Bu hafta deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacağız. Takımda şu an itibarıyla sakat futbolcumuz yok, cezalı olarak Guido Koçer bulunuyor. Takım her şeyi ile hazır. Galibiyet serisi yakalamamız için Samsunspor maçını kazanmamız gerekiyor" diye konuştu. Takımda her şeyin yoluna girdiğini ve Ümraniyespor karşılaşmasını milat olarak gördüklerini dile getiren Çarıkçı, "Ligin bitmesine 13 maç kaldı. Alınması gereken 39 puan var. Benim takımım bu güce sahip. Bu çıkışımız çok daha iyi bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.