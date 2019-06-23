3.Hafta Tamamlandı

Haber: Esra Öztürk

Büyük heyecan içinde geçen turnuvanın 3.hafta açılış maçları aşırı yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken haftasının son maçları ise önceki gün oynandı. 3.hafta oynanan 3 maçla tamamlanırken alınan sonuçlar ve 4.haftanın programı şöyle:

Cemallerspor 7 – Doğancılar Gençlik 0

Kılıçlarspor 7 – Sorkunspor 2

Kurucaköy 1 - Göbülerspor 5

28 Haziran Cuma

16.30: Kadılarspor-Sorkunspor

18.00: Kargıbayramlarspor-Çitlerspor

29 Haziran Cumartesi

12.00: Efsane Çavuşlar-Çetikörenspor

13.30: Doğancılarspor-Bünüşspor

15.00: Ortaköyspor-Devecilerspor

16.30: Yukarısayıkspor-Adakınıkspor

18.00: Aşağıdüğerspor-Seyitalilerspor