3.Hafta Tamamlandı

Haber: Esra Öztürk
Büyük heyecan içinde geçen turnuvanın 3.hafta açılış maçları aşırı yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenirken haftasının son maçları ise önceki gün oynandı. 3.hafta oynanan 3 maçla tamamlanırken alınan sonuçlar ve 4.haftanın programı şöyle:
Cemallerspor 7 – Doğancılar Gençlik 0
Kılıçlarspor 7 – Sorkunspor 2
Kurucaköy 1 - Göbülerspor 5
28 Haziran Cuma
16.30: Kadılarspor-Sorkunspor
18.00: Kargıbayramlarspor-Çitlerspor
29 Haziran Cumartesi
12.00: Efsane Çavuşlar-Çetikörenspor
13.30: Doğancılarspor-Bünüşspor
15.00: Ortaköyspor-Devecilerspor
16.30: Yukarısayıkspor-Adakınıkspor
18.00: Aşağıdüğerspor-Seyitalilerspor