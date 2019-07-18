Haber: Aysun Beykoz

Boluspor, Azerbaycan ekibi Gebele ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybetti. Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Boluspor, Bolu Dağı’nda bulunan bir otelde kamp yapan Gebele ile hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Merab Gigauri’nin 20. dakikada attığı golle Azerbaycan ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarının 47. dakikasında Clesio ile skoru 2-0 yapan Gebele’ye Boluspor’un cevabı 90. dakikada Yasin Dülger’den geldi. Karşılaşma, Gebele’nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Kırmızı beyazlılar karşılaşmaya Cengizhan, Bahadır, Erkan, Oğuzhan, Sinan, Yasin, Mustafa, Muhammed, Tunahan, Furkan, Abdurrahman ile on biri ile çıktı. İkinci yarıda ise Deniz Kök, Selim Vera, Ahmet Onur, Emirhan Özer, Hakan Arat ve Furkan Akın oyuna dahil oldu.