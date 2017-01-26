Haber: Gönül Olutürk
Sebenspor Küçükler Ligi Hentbol Takımı oynadığı 3 maçı da kazanarak ilk etabı lider bitirmenin keyfini yaşadı. İlk gün mücadelesinden İstanbul Üniversitesi'ni 34-17 yenen temsilcimiz, 2.gün ise İzmir'in köklü ekiplerinden Karabağlarspor'u rahat bir oyunun ardından 27-4 ile geçti. Sebenspor'un 3.günkü rakibi ise Yalovaspor'du. Yalova ekibi turnuvaya gelmeyince temsilcimiz bu maçı da hükmen 10-0 kazanarak 3'te 3 yaptı ve 6 puan aldı. İlk etabı lider bitiren küçük hentbolcularımızın oynanan maçlar sonucunda aldığı puanın %20’si A takım puanına eklenecek. Sebenspor alt yapılarda Türkiye’de elde ettiği dereceler milli takıma gönderdiği milli sporcular var. Bu sebepten alt yapılarda Sebenspor’un gücü bariz bir şekilde hissediliyor.
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