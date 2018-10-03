Önceki akşam saat 20.00’de ASKF Bolu İl Binası’nda 2018-2019 Futbol Sezonu 1.Amatör Lig kura çekimi gerçekleştirildi. ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, Futbol İl Temsilcisi Cemalettin Metin ve kulüp temsilcilerinin yer aldığı kura çekiminde bu sezon Taşkestispor, Sebenspor ve Dörtdivanspor takımları ilk kez yer aldı. 7 ilçe takımının da maçlarını kendi sahasında oynayacağı açıklanırken, Futbol İl Temsilcisi Cemalettin Metin katılımcılara teknik bilgiler verdi. Metin bu sezon 7’şer takımlı 2 grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımların Play-Off oynayacağını, 3.ve 4.olan takımların çapraz eşleşmesi sonrasında 1’er takımın daha play-off’a kalacağını, play-off’un 6 takımla oynanacağını açıklandı. Kura çekimi öncesi Geredespor ile Göynük Belediye takımları seri başı olarak 2 ayrı gruba dağılırken, Göynük İdman Yurdu ise şaibeye yer verilmemesi adına Göynük Belediye ile farklı gruba verildi. 21 ya da 27 Ekim’de başlaması planlanan ligde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu

1-Gerede, 2-Karacasu, 3-Göynük İdman Yurdu, 4-Mengen Belediye, 5-Seben, 6-Bolu Belediyespor, 7-Gençlergücü

B Grubu

1-Özel İdare, 2-Kıbrıscık, 3-Dörtdivan, 4-E.İ.Kızıkspor, 5-Taşkesti, 6-Göynük Belediye- 7-Yumrukaya