4-5 Transfer Daha İstiyor

Haber: Birol Ertunç

Boluspor Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıda Bulak takıma verdikleri yaklaşık 34-35 gündür çalıştıklarını belirterek, “Tespit ettiğimiz kadro arayışını artık göreceğiz” dedi. Bulak, “Sürekli gelişen ve uyumlu bir ekip olduk. Aramıza yeni katılanlar oldu. Uyum süreci çabuk geçecektir. Çok oyuncu gitti. Biz de oyuncu aldık. İyi isimler aldık. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu ligin önemini biliyoruz. Başkanımız, şehrimiz ve bürokratlarımız bizi destekliyor. Üzerimize düşeni yapıp, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.

“Arife ve Bayramın 1.Günü İzin”

Bulak takıma arife ve bayramın 1.günü izin vererek, bayramın 2.günü yeniden çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Bulak, “İlk maç Osmanlıspor , 2.maç Adana Demirspor ve 3.Erzurumspor ile. Bu maçların aradan Milli Takımın maçları dolayısıyla lige ara verilecek ve futbolcularımıza 3 gün izin vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Eksik Bölgelere Transfer”

Transferlerle ilgili soru üzerine tecrübeli hoca, “4-5 yeni oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Santrafor ve sol taraf ve 2 mevkiye daha oyuncu alacağız. Takviyeler şehri ve takımı güçlendirir. Bizim de arzumuzu yükseltir. Takım güçlendikçe bizim de sorumluluğumuz artar” değerlendirmesinde bulundu.

“Altyapı değer veriyorum”

Bulak, “Altyapıdan oyuncunun nasıl geldiğini biliyorum. Altyapıya bu yüzden değer veriyorum.” dedi. Bulak U21 liginin kalkmasının da yamaya yama yapılmadığı sürece olumlu olduğunu belirtti. Bulak, “Altyapı ve TÜFAD ile uyum içinde olacağız. Alttan gelebilecek oyuncuları tespit ettim. Bazı isimlerin daha iyi gelişmesi için alt liglere gitmeleri gerekiyor. Kiralık gidenler de oldu. Öz kaynak düzenine çok önem veriyorum” şeklinde konuştu.

“Yusuf Yazıcı’ya Başarılar Diliyorum”

Trabzon altyapısından yetişip Fransa’nın Lille takımına transfer olan ve üzerinde emeği olan Yusuf Yazıcı’yı değerlendiren Bulak, “Önemli oyuncu ve önemli bir karakter. Kendini iyi geliştirmiş. Fransa Ligine gitmesini destekliyorum. Kendisini alkışlıyorum. İnşallah bizi iyi temsil edecektir. Kendisine iyi yatırım yapmış bir oyuncu. Çok daha iyi ve büyük liglerde oynayacağına inanıyor, kendisine başarılar diliyorum.”