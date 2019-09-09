4 Cumartesi, 1 Pazar

Haber: Birol Ertunç

TFF 1.Ligde mücadele eden temsilcimiz Boluspor, ligin 4.haftasında sahasında Altay ile karşılaşırken, bu mücadele 14 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Kırmızı beyazlılar, 5.hafta Ümraniyespor, 6.hafta İstanbulspor ve 7.haftada ki Balıkesirspor maçlarını da cumartesi günü oynayacak. 8.haftada oynanacak Giresunspor maçı ise 20 Ekim Pazar günü saat 16:30’da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre beş haftalık müsabaka takvimi şu şekilde:

4. HAFTA

13 Eylül Cuma

19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor

14 Eylül Cumartesi

15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

19.00 Boluspor-Altay

19.00 Altınordu-Eskişehirspor

15 Eylül Pazar

16.30 İstanbulspor-Giresunspor

16.30 Bursaspor-Osmanlıspor

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor

16 Eylül Pazartesi

19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük

5. HAFTA

20 Eylül Cuma

19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor

21 Eylül Cumartesi

14.00 Ümraniyespor-Boluspor

16.30 Osmanlıspor-Altıordu

16.30 Altay-Keçiörengücü

19.00 Adana Demirspor-Bursaspor

22 Eylül Pazar

14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük

16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor

19.00 Akhisarspor-Hatayspor

6. HAFTA

28 Eylül Cumartesi

14.00 Keçiörengücü-Ümraniyespor

16.30 Boluspor-İstanbulspor

19.00 Adanaspor-Altay

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

29 Eylül Pazar

14.00 Hatayspor-Eskişehirspor

16.30 Balıkesirspor-Giresunspor

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor

19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor

30 Eylül Pazartesi

19.00 Altınordu-Adana Demirspor

7. HAFTA

4 Ekim Cuma

19.00 Altay-Bursaspor

5 Ekim Cumartesi

14.00 Giresunspor-Akhisarspor

16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük

16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü

19.00 Balıkesirspor-Boluspor

6 Ekim Pazar

14.00 Ümraniyespor-Adanaspor

16.30 Osmanlıspor-Hatayspor

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu

19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor

8. HAFTA

18 Ekim Cuma

19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

19 Ekim Cumartesi

14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)

16.30 Bursaspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20 Ekim Pazar

14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor

16.30 Boluspor-Giresunspor

19.00 Adanaspor-İstanbulspor

19.00 Altınordu-Altay

21 Ekim Pazartesi

19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor