4 Cumartesi, 1 Pazar

Haber: Birol Ertunç
TFF 1.Ligde mücadele eden temsilcimiz Boluspor, ligin 4.haftasında sahasında Altay ile karşılaşırken, bu mücadele 14 Eylül Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Kırmızı beyazlılar, 5.hafta Ümraniyespor, 6.hafta İstanbulspor ve 7.haftada ki Balıkesirspor maçlarını da cumartesi günü oynayacak. 8.haftada oynanacak Giresunspor maçı ise 20 Ekim Pazar günü saat 16:30’da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre beş haftalık müsabaka takvimi şu şekilde:
4. HAFTA
13 Eylül Cuma
19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor
14 Eylül Cumartesi
15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Boluspor-Altay
19.00 Altınordu-Eskişehirspor
15 Eylül Pazar
16.30 İstanbulspor-Giresunspor
16.30 Bursaspor-Osmanlıspor
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor
16 Eylül Pazartesi
19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük
5. HAFTA
20 Eylül Cuma
19.00 İstanbulspor-Balıkesirspor
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor
21 Eylül Cumartesi
14.00 Ümraniyespor-Boluspor
16.30 Osmanlıspor-Altıordu
16.30 Altay-Keçiörengücü
19.00 Adana Demirspor-Bursaspor
22 Eylül Pazar
14.00 Giresunspor-Fatih Karagümrük
16.30 Eskişehirspor-Ekol Göz Menemenspor
19.00 Akhisarspor-Hatayspor
6. HAFTA
28 Eylül Cumartesi
14.00 Keçiörengücü-Ümraniyespor
16.30 Boluspor-İstanbulspor
19.00 Adanaspor-Altay
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
29 Eylül Pazar
14.00 Hatayspor-Eskişehirspor
16.30 Balıkesirspor-Giresunspor
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor
19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor
30 Eylül Pazartesi
19.00 Altınordu-Adana Demirspor
7. HAFTA
4 Ekim Cuma
19.00 Altay-Bursaspor
5 Ekim Cumartesi
14.00 Giresunspor-Akhisarspor
16.30 Eskişehirspor-Fatih Karagümrük
16.30 İstanbulspor-Keçiörengücü
19.00 Balıkesirspor-Boluspor
6 Ekim Pazar
14.00 Ümraniyespor-Adanaspor
16.30 Osmanlıspor-Hatayspor
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu
19.00 Adana Demirspor-Ekol Göz Menemenspor
8. HAFTA
18 Ekim Cuma
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)
19 Ekim Cumartesi
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)
16.30 Bursaspor-Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20 Ekim Pazar
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor
16.30 Boluspor-Giresunspor
19.00 Adanaspor-İstanbulspor
19.00 Altınordu-Altay
21 Ekim Pazartesi
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor