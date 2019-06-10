4. Geleneksel Turnuva Başladı

Haber: Aysun Beykoz

Belediye Başkanı Hamza Efe tribünleri dolduran seyircilerin ve sporcuların geçmiş bayramlarını tebrik ederek bu organizasyonun gerçekleşmesinde büyük emeği olan Dörtdivan Spor Kulübü yöneticilerine teşekkürlerini iletti. Başkan Hamza Efe ise turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek bu turnuvanın amacına uygun olarak dostluk, kardeşlik, sevgi ve hoşgörü ikliminde geçmesi temennisinde bulundu. 24 takımın katıldığı turnuva Dörtdivan’da Şehit Polis Yaşar Doğançay Spor Kompleksi’nde oynanıyor. Dörtdivan Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen ve bu yıl 4.sü düzenlenen turnuva, önceki gün Şehit Polis Yaşar Doğançay Spor Kompleksi’nde oynanan Çalköy FK – Efsane Çavuşlar maçıyla başladı.