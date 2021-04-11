4 gollü maçta kazanan çıkmadı

Haber: Ceylan Beykoz

Bandırma 17 Eylül Stadı'ndaki Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor müsabakası saat 13.30'da başladı. Karşılaşma gol düellosu şeklinde geçti ve 2-2 sonuçlandı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Hakan Bilgiç ile 1-0 öne geçen Bandırmaspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 53. dakikasında Rasheed Menemenspor'a beraberliği sağladı. Mücadelenin 74. dakikasında İshak Çakmak kullandığı penaltı atışını gole çevirince Bandırmaspor tekrar öne geçti. Bu golden bir dakika sonra İsmail Odabaşı Menemenspor'a beraberliği getiren golü attı.

Bu sonuçla Menemenspor 30 puan ile düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alırken Bandırmaspor ise 39 puanda 10. sırada kendine yer buldu.

İki takım arasında ilk yarıdaki müsabaka 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kadir Sağlam, Muhammet Yumak, Gökhan Barcın

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Fırat Arıkan, Pote (Dk. 79 Halilovic), İshak Çakmak, Doğan Can Davas, Serna (Dk. 65 Selçuk Alibaz), Hakan Bilgiç, Mehmet Yiğit, Del Valle (Dk. 65 Erkan Taşkıran), Orhan Ovacıklı (Dk. 65 Torje)

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Yusuf Talum, Furkan Bayır, Emir Han Topçu, Mahamadou Ba, Traore (Dk. 56 Berkay Samancı), İsmail Haktan Odabaşı (Dk. 84 Tidjani), Mohamed (Dk. 90+4 Ömer Şahbaş), Tayfun Aydoğan (Dk. 90+4 Abülkadir Öksüz ), Rasheed, Domgjonas

Goller: Dk. 6 Hakan Bilgiç, Dk. 73 İshak Çakmak (Penaltıdan) (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 55 Rasheed, Dk. 75 İsmail Haktan Odabaşı (Menemenspor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Emrah Volkan Sayılğan (Yardımcı antrenör) (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Dk. 65 Torje (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 76 Ümit Karan (Teknik direktör), Dk. 90+2 Berkay Samancı, Dk. 90+7 Rasheed (Menemenspor)