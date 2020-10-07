4 İsim PFDK’lık Oldu

Haber: Aysun Beykoz

Talimatlara aykırı hareket eden bu 4 isimle ilgili olarak TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü antrenörü KAZIM AKGÜN'ün 03.10.2020 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-BEYPİLİÇ BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü futbolcusu BEKİR YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 ve 7/11 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü futbolcusu MELİH OKUTAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 ve 7/11 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEYPİLİÇ BOLUSPOR Kulübü futbolcusu ALİCAN ÖZFESLİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/9 ve 7/11 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”