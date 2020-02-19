4 Kader Maçı

Haber: Ceylan Beykoz

Ligde 13 maçtır galibiyet yüzü göremeyerek kırmızı beyazlılar diğer üç takım, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Adanaspor ile amansız bir yarışa girecek. Ligde oynayacağı 4 maçın 32ünde deplasmanda olacak olan kırmızı beyazlılar zorlu bir serüvene girecek. Bu hafta İstanbul deplasmanında olacak olan Boluspor, 24. haftada Balıkesirspor'u konuk edip ligde bu haftaya kadar yenebildiği Giresunspor'a ve Keçiören'e konuk olacak. Bu maçlar bir anlamda Boluspor'un kaderini belirleyecek. İşte o 4 maçın programı:

23 Şubat Pazar

19.00: İstanbulspor-Boluspor

27 Şubat Perşembe

16.30: Boluspor-Balıkesirspor

2 Mart Pazartesi

19.00: Giresunspor-Boluspor

7 Mart Cumartesi

14.00: Keçiörengücü-Boluspor