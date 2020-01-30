4 Karatecimiz Milli Takımda

Dövüş sporlarında ilimiz adından söz ettirmeye devam ediyor. Bolulu sayısı 150’yi aşkın Karate’cimizden 4 sporcumuz milli takıma çağrıldı.

4 Karatecimiz Milli Takımda

Haber: Ceylan Beykoz

Uzun zamandır 17 Temmuz Spor Salonu’nda Karate stillerinde eğitim alan sporcularımız Faruk Karaman, Mehmet Emin Nacar, Demir Şerefhanoğlu, Fatma Uygan 19-23 Şubat 2020 tarihinde bu sene ülkemizin güzel turistik şehirlerinden Antalya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında Bolu’yu ve ülkemizi temsil edecek. Faruk Karaman u22 80 kg’da, Mehmet Emin Nacar gençler 55 kg’da, Demir Şerefhanoğlu yıldızlar 40 kg’da, Fatma Uygan gençler +65 kg’da ay-yıldızlı Türk bayrağımızı göndere çektirmek için kıyasıya mücadele verecek.

Esra Perçin

Esra Perçin

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