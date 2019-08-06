4 Kulübün Umut Savaşı!..

Haber: Birol Ertunç

YEŞİL BEYAZLILAR TEKLİF ALDI

Bursaspor'da Umut Meraş transferinde sıcak gelişmeler birbirini izledi. Yeşil Beyazlı yönetim önceki gece İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldi. Sarı Lacivertli kulüpte Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanması üzerine sol bek arayışına girilmesi Umut Meraş transferinin önemi bir kat daha artırdı. Bursaspor yönetimi bu gelişmenin ardından İstanbul'da yapılan görüşmede Umut Meraş'ın bonservisi için teklifi aldı. Fenerbahçe'yle yapılan görüşme devam ederken bu kez Beşiktaş devreye girdi.

MUHAMMED'İ DE İSTEDİLER

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bizzat yürüttüğü transfer girişiminde Siyah Beyazlılar'ın Umut Meraş'la birlikte kaleci Muhammed Şengezer'i de Yeşil Beyazlılar'dan istediği, Bursaspor'un bu teklifi 'İki oyuncuyu 5 milyon Euro'dan aşağıya satmayız' şeklinde yanıtladığı öğrenildi. Bursaspor elde edeceği bonservis gelirinden yüzde 20'sini Boluspor'a sözleşme gereği ödeyecek. Yeşil Beyazlılar'ın ayrıca Boluspor'a Umut'un transferinden kalan 1 milyon 200 bin TL de borcu bulunuyor.