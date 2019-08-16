4 sezona 3 puanla başladı

TFF 1.Ligde bu sene 13’üncü sezonuna başlayacak olan Boluspor geride kalan 12 sezonun ilk haftasında 4 kez lige üç puanla başladı.

4 sezona 3 puanla başladı

Haber: Esra Perçin

TFF 1. ligde tam 12 sezonu geride bırakarak ligin en eski takımı olan Boluspor yeni ve yeniden süper lig umudu ile Cumartesi günü ilk maçına çıkacak. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi lige Osmanlıspor maçı ile başlayacak olan kırmızı beyazlılar bu 12 sezonda sadece 4 kez lige 3 puanla başlayabildi. Kırmızı beyazlılar ilk hafta maçlarından 5'inden beraberlikle ayrılırken, 3 kez de lige puansız başladı. Kırmızı beyazlılar bu ligde en güzel başlangıcı geçtiğimiz yıl yaşamıştı.  İlk 4 hafta ardı ardına galibiyetler almış, 9 hafta sonunda hiç mağlubiyet almadan hanesine tam 23 puan yazdırmayı başarmasına rağmen ligin sonunu getirememişti.

Esra Perçin

Esra Perçin

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