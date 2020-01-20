4 transfer sahadaydı...

Haber: N.Halid Altundal

Sezon başı 17 transfer yapan ancak beklediği verimi bu isimlerden alamayan kırmızı beyazlılar ara kamp dönemi Antalya kampında 8 isme daha imza attırmıştı. Bu isimlerden Adilehou, Emir Halilovic, Arif Morkaya, Delarge ilk onbirde sahaya çıkarken, Kubilay Yılmaz mücadeleye sonradan dahil oldu. Uyum sorunları dikkat çeken bu isimler ilk maçlarında puanla tanışamadılar. Diğer yeni transferler Bahadır Güngördü ve Emre Öztürk yedek kulübesinde görev bekleyen isimler oldular. Kaleci Orlando ise lisansı yetişmediği için kadroda yer almadı.