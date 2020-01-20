pendik escort kartal escort maltepe escort kurtkoy escort tuzla escort pendik escort megasportsfan.com bonus veren siteler

4 transfer sahadaydı...

Devre arasında 8 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Boluspor Osmanlıspor maçında bu isimlerden 4'üne ilk on birde şans verdi

4 transfer sahadaydı...

Haber: N.Halid Altundal

Sezon başı 17 transfer yapan ancak beklediği verimi bu isimlerden alamayan kırmızı beyazlılar ara kamp dönemi Antalya kampında 8 isme daha imza attırmıştı. Bu isimlerden Adilehou, Emir Halilovic, Arif Morkaya, Delarge ilk onbirde sahaya çıkarken, Kubilay Yılmaz mücadeleye sonradan dahil oldu. Uyum sorunları dikkat çeken bu isimler ilk maçlarında puanla tanışamadılar. Diğer yeni transferler Bahadır Güngördü ve Emre Öztürk yedek kulübesinde görev bekleyen isimler oldular.    Kaleci Orlando ise lisansı yetişmediği için kadroda yer almadı.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Devre Arası Transfer Raporu
Devre Arası Transfer Raporu
  1. Spor

banner133