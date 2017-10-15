Haber: Semih BAYKAL

Müsabakalara 40 yeni sporcu katılırken konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan Milli Takım Antrenörü Derviş Erdoğan şunları söyledi: “Bolu’da 2 yıldan beri aktif çalışıyoruz. 400 sporcumuz var. 40-50 civarında acemi sporcu ile bu müsabakaları gerçekleştirdik. Maçlarımız sürekli gerçekleşiyor. Ayda 1-2 kere maçlara gidiyoruz. Cumartesi günü Gerede’ye Pazar günü ise Düzce’ye lig maçlarına gittik. Bu sporu yaptırmamızdaki amacımız öncelikli bilinçli spor yapmak, 2.si çocuğun içindeki isteği çıkarmak, 3.sü ise milli sporcular çıkartarak ilimizi ve ülkemizi temsil etmektir.”