HABER:Semih Baykal

Ligde 47 puan ile 6. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü sahasında oynayacağı Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıklarını teknik direktör Sait Karafırtınalar gözetiminde Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmanla devam etti. Antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra sınırlı alanda dört renk geçiş oyunu oynandı. İki grup halinde dönüşümlü olarak dayanıklılık parkuru ve sınırlı oyun ile antrenman sona erdi.

Tetiş Yapı Elazığspor maçının hazırlıkları yarın gerçekleştirilecek antrenman ile devam edecek.