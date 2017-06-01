Haber: Aysun Beykoz

Necip Çarıkçı, yaptığı açıklamada, gelecek sezon şampiyonluk için başta protokol olmak üzere herkesin kulübe destek olması gerektiğini, aksi durumda başarının gelmediğini belirtti. “Şu an eskiyi unuttuk ve ayaktayız” diyen Çarıkçı, “Taraftarımız bu konuda rahat olsun. Yeni sezonda ilk 2 için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Gelecek sezonla ilgili olarak çalışmalara başlayacağız” diye konuştu. Ellerinde oturmuş bir kadronun olduğunu ifade eden başkan Çarıkçı, şunları kaydetti: “Teknik heyetle, 5 ya da 6 futbolcunun transfer edilmesi konusunda anlaştık. Bu transferlerin direkt oynayacak futbolcu olması gerekiyor. Ara transfer yapmadan sezon başında gerçekleştireceğiz. Yeni sezonda daha kuvvetli bir Boluspor izlettirmek istiyoruz. Play­off’lara kalmadan Boluspor’u ilk 2’den Süper Lig’e çıkarmamız gerek.”