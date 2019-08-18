5 Eski, 5 Yeni Transfer

Haber: Birol Ertunç

Kırmızı beyazlılar ilk on birde eski oyuncularından Mustafa Durak, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Umut Gündoğan ve Hayrullah'a şans verirken, Rydell Poepon, Bilal Kısa, Seth, Ozan, Cumali ve Mustafa Eskihellaç yeni transferler olarak forma giyen isimler oldular. Rydell Poepon bir sezon ara verdiği Boluspor formasını yeniden giyerken, puan çıkartamadığımız maçta tek golümüzü atan isim oldu. Teknik direktör Giray Bulak yeni transferlerden Gökhan Sazdağı'nı oyunun sön bölümlerinde sahaya sürerken, İsmail Konuk uzatma dakikalarında maça dahil oldu.

LİSANSLARI YETİŞMEYİNCE FORMA GİYEMEDİLER

Boluspor'un Osmanlıspor maç kadrosunda yer alamayan Dodo ve Kırgızlı oyuncu Shukurov Alimardon lisansları yetişemeyince forma giyemediler. Kırmızı beyazlı taraftarların özellikle Brezilyalı oyuncu Dodo'yu gözleri ararken bu oyuncunun evraklarının yetişmemesi nedeniyle lisansının yetişmediği öğrenildi. Dodo ile birlikte Kırgızlı oyuncu Shukurov Alimardon'da sahada yer alamadılar. Her iki oyuncunun TFF'nin listesinde ismi bulunmuyor.