5 futbolcu ile yollar ayrıldı

İlimizi Spor Toto 1. Lig’de temsil eden ekibimiz BeypiliçBoluspor’da, 5 futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

5 futbolcu ile yollar ayrıldı


Haber: C.Kutay Aykan

Geçtiğimiz gün RydellPoepon ile yollarının ayıran kırmızı beyazlı ekibimizde, bugün itibarı ile 4 futbolcu ile daha karşılıklı anlaşarak sözleşmeleri feshedildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcular RydellPoepon, Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu, Mustafa Çeçenoğlu ve Alican Özfesli ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmeleri feshedilen oyuncuların tüm alacaklarının ödendiği vurgulanan açıklamada, futbolculara kariyerlerinde başarı dilendiği kaydedildi.

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