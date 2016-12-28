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28 Aralık 2016 Çarşamba
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    • 5 hafta sonra gelen galibiyet

    Bolu Amatör Ligi B Gurubunun 9. Haftasında Sandallarspor ile Aladağspor karşı karşıya geldiler. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Sandallar 3-1 kazandı.

    28 Aralık 2016 Çarşamba 13:38
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    5 hafta sonra gelen galibiyet

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Stad: Karaçayır

    Hakemler: Anıl Baltan, Koray Doğansoy, Canser Karaağaçlı

    Sandallar Spor takımı ilk 11:  Batuhan Özçelik(67), İhsan Şeremet(3), Ergün Konuk(7), Mustafa Elemana(4), Hami Yılmaz(61), Kerem Demirel(8), Önder Çınar(11), Burak Kurt(6), Süleyman Özdemir(9), Furkan Kuzbınar(10), Emircan Varol(19)

    Aladağ Spor takımı ilk 11: Tayfun Gören(1), Harun Ceyhan(6), Tahir Çetin(7), Melih Yıldırım(11), Cihan Demir(10), Ömer Can Nergiz(17), Erhan Ebem(5), Okan Fidan(8), Umut Şenduygu(13), Sefa Yüceer(2), Ferdi Köroğlu(14),

    Goller: Aladağspor: dk. 36 Melih Yıldırım(11)

    Sandallarspor: dk. 40 Kerem Demirel(8), dk. 68 Süleyman Özdemir(9), dk. 80 Emircan Varol(19)

    Bolu Amatör ligi B grubunda mücadele eden Sandalllarspor 9. Hafta mücadelesinde Aladağspor ile karşı karşıya geldiler. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Sandalllarspor 3-1 kazandı. Sandallarspor en son galibiyetini yine 5. Haftada Aladağspor karşısında 8-1’lik galibiyetle elde etmişti. Bu skorla Sandallarspor puanını 6 ya çıkararak 5. Sırada yer alıyor. Hiç galibiyeti bulunmayan Aladağspor takımı ise 0 puanla son sırada yer alıyor

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, Ligi, B, Gurubunun

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