5 Haftada 6 Hoca Gitti

Haber: Birol Ertunç

Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Boluspor, Giresunspor ve son olarak ta Menemenspor teknik direktör değişikliği yaptı. TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk 5 haftasının ardından teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 6’ya yükseldi. Ligde ilk olarak Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi sona erdi. Adana temsilcisi Özat'ın yerine Uğur Tütüneker'i teknik direktörlüğe getirdi. Adana Demirspor'dan sonra Eskişehirspor Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Çapa'nın yerine de Coşkun Demirbakan'la anlaşıldı. Ligde 4. haftanın ardından ise 3 takım teknik heyetini değiştirme kararını aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Muzaffer Bilazer'le, Boluspor Giray Bulak'la ve Giresunspor da Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı. Boluspor Teknik Direktörlüğe Osman Özköylü’yü getirdi. Eskişehirspor karşısında alınan farklı yenilgi sonrası Menemespor Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu da istifa etti. Bu değişikliklerden sonra ligde geçen sezondan bu yana takımlarının başında yer alan isim sayısı 10'dan 6’ya düştü.