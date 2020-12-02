5 Haftalık Program Açıklandı

TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta maçlarının programları belli oldu. Beypiliç Boluspor’u 1 ay içinde tam 6 zorlu maç bekliyor. Bu maçlardan biri de erteleme maçı olacak.