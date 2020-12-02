5 Haftalık Program Açıklandı

Haber: C.Kutay Aykan
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta maçlarının programı şöyle:
13. Hafta
8 Aralık Salı
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 7 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
9 Aralık Çarşamba
13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)
13.30 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
10 Aralık Perşembe
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
14. Hafta
12 Aralık Cumartesi
16.00 Aydeniz Et Bakılesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13 Aralık Pazar
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
13.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)
16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)
19.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)
14 Aralık Pazartesi
16.00 Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)
19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Osmanlı)
15. Hafta
19 Aralık Cumartesi
13.30 Ankara Keçirörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor (Aktepe)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eskişehirspor-Menemenspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Aralık Pazar
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21 Aralık Pazartesi
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
16. Hafta
25 Aralık Cuma
19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
26 Aralık Cumartesi
13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
13.00 Tuzlaspor-Altınordu (Vefa)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
27 Aralık Pazar
13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)
16.00 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)
28 Aralık Pazartesi
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
17. Hafta
2 Ocak Cumartesi
13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)
19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
3 Ocak Pazar
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Ankaraspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Giresunspor-Tuzlaspor (Giresun Atatürk)
19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
4 Ocak Pazartesi
16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adana Demirspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim