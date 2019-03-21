5 Haftalık Program Açıklandı

Haber: Gökhan Aksoy
İşte ligde ekibimizin 27, 28, 29, 30 ve 31'inci hafta maçlarının programı;
27.HAFTA
2 NİSAN SALI
16.00: Kardemir Karabükspor – Adanaspor A.Ş.
16.00: Altınordu A.Ş – Osmanlıspor F.K.
19.00: İstanbulspor A.Ş – Eskişehirspor
19.00: Gençlerbirliği-Boluspor
3 NİSAN ÇARŞAMBA
16.00: Gazişehir Gaziantep F.K – Afjet Afyonspor
16.00: Hatayspor – Birevim Elazığspor
16.00: Balıkesirspor Baltok – Giresunspor
19.00: Abalı Denizlispor – Altay
11 NİSAN PERŞEMBE
19.00: Adana Demirspor – Ümraniyespor
28.HAFTA
6 NİSAN CUMARTESİ
14.00: Boluspor –Kardemir Karabükspor
19.30: Balıkesirspor Baltok – İstanbulspor A.Ş.
19.30: Osmanlıspor FK – Eskişehirspor
7 NİSAN PAZAR
14.00:Ümraniyespor – Hatayspor
16.30: Giresunspor – Gençlerbirliği
16.30: Afjet Afyonspor – Adana Demirspor
19.30: Adanaspor A.Ş – Abalı Denizlispor
8 NİSAN PAZARTESİ
19.00: Birevim Elazığspor – Altınordu A.Ş.
19.00: Altay – Gazişehir Gaziantep F. K.
29.HAFTA
12 NİSAN CUMA
19.00 İstanbulspor A.Ş. – Osmanlıspor F. K.
13 Nisan Cumartesi
14.00: Hatayspor – Afjet Afyonspor
19.30: Eskişehirspor – Birevim Elazığspor
19.30: Abalı Denizlispor-Boluspor
14 NİSAN PAZAR
14.00: Kardemir Karabükspor – Giresunspor
16.30 Gençlerbirliği – Balıkesirspor Baltok
19.30: Gazişehir Gaziantep F.K. -Adanaspor A.Ş.
15 NİSAN PAZAR
19.00: Altınordu A.Ş.-Ümraniyespor
19.00: Adana Demirspor-Altay
30.HAFTA
19 NİSAN CUMA
19.00: Birevim Elazığspor-Osmanlıspor F.L K.
20 NİSAN CUMARTESİ
14.00: Giresunspor-Abalı Denizlispor
14.00: Ümraniyespor-Eskişehirspor
19.30: Gençlerbirliği-İstanbulspor
21 NİSAN PAZAR
14.00: Boluspor-Gazişehir GFK
16.30: Altay-Hatayspor
16.30: Afjet Afyonspor -Altınordu A.Ş.
19.30: Adanaspor A.Ş.-Adana demirspor
22 NİSAN PAZARTESİ
19.00: Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor
31.HAFTA
27 NİSAN CUMARTESİ
14.00: Gazişehir Gaziantep F. K.-Giresunspor
14.00: Hatayspor-Adanaspor A.Ş.
19.30: Altınordu A.Ş.-Altay
28 NİSAN PAZAR
14.00: İstanbulspor A.Ş. -Birevim Elazığspor
16.30: Adana Demirspor-Boluspor
16.30: Osmanlıspor F. K – Ümraniyespor
19.30: Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok
29 NİSAN PAZARTESİ
19.00: Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği
19.00: Eskişehirspor-Afjet AfyonsporGüncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 14:40