5 Haftalık Program Açıklandı

Spor Toto 1. Ligde 5 haftalık programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Boluspor Gençlerbirliği ile Ankara'da 2 Nisan saat 19.00'da Eryaman stadyumunda karşılaşacak.

5 Haftalık Program Açıklandı

Haber: Gökhan Aksoy

İşte ligde ekibimizin 27, 28, 29, 30 ve 31'inci hafta maçlarının programı;

27.HAFTA

2 NİSAN SALI

16.00: Kardemir Karabükspor – Adanaspor A.Ş.

16.00: Altınordu A.Ş – Osmanlıspor F.K.

19.00: İstanbulspor A.Ş – Eskişehirspor

19.00: Gençlerbirliği-Boluspor

3 NİSAN ÇARŞAMBA

16.00: Gazişehir Gaziantep F.K – Afjet Afyonspor

16.00: Hatayspor – Birevim Elazığspor

16.00: Balıkesirspor Baltok – Giresunspor

19.00: Abalı Denizlispor – Altay

11 NİSAN PERŞEMBE

19.00: Adana Demirspor – Ümraniyespor

28.HAFTA

6 NİSAN CUMARTESİ

14.00: Boluspor –Kardemir Karabükspor

19.30: Balıkesirspor Baltok – İstanbulspor A.Ş.

19.30: Osmanlıspor FK – Eskişehirspor

7 NİSAN PAZAR

14.00:Ümraniyespor – Hatayspor

16.30: Giresunspor –  Gençlerbirliği

16.30: Afjet Afyonspor – Adana Demirspor

19.30: Adanaspor A.Ş – Abalı Denizlispor

8 NİSAN PAZARTESİ

19.00: Birevim Elazığspor – Altınordu A.Ş.

19.00: Altay – Gazişehir Gaziantep F. K.

29.HAFTA

12 NİSAN CUMA

19.00 İstanbulspor A.Ş. – Osmanlıspor F. K.

13 Nisan Cumartesi

14.00: Hatayspor – Afjet Afyonspor

19.30: Eskişehirspor  – Birevim Elazığspor

19.30: Abalı Denizlispor-Boluspor

14 NİSAN PAZAR

14.00: Kardemir Karabükspor – Giresunspor

16.30 Gençlerbirliği – Balıkesirspor Baltok

19.30: Gazişehir Gaziantep F.K.       -Adanaspor A.Ş.

15 NİSAN PAZAR

19.00: Altınordu A.Ş.-Ümraniyespor

19.00: Adana Demirspor-Altay

30.HAFTA

19 NİSAN CUMA

19.00: Birevim Elazığspor-Osmanlıspor F.L K.

20 NİSAN CUMARTESİ

14.00: Giresunspor-Abalı Denizlispor

14.00: Ümraniyespor-Eskişehirspor

19.30: Gençlerbirliği-İstanbulspor

21 NİSAN PAZAR

14.00: Boluspor-Gazişehir GFK

16.30: Altay-Hatayspor

16.30: Afjet Afyonspor         -Altınordu A.Ş.

19.30: Adanaspor A.Ş.-Adana demirspor

22 NİSAN PAZARTESİ

19.00: Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor

31.HAFTA

27 NİSAN CUMARTESİ

14.00: Gazişehir Gaziantep F. K.-Giresunspor

14.00: Hatayspor-Adanaspor A.Ş.

19.30: Altınordu A.Ş.-Altay

28 NİSAN PAZAR

14.00: İstanbulspor A.Ş.        -Birevim Elazığspor

16.30: Adana Demirspor-Boluspor

16.30: Osmanlıspor F. K – Ümraniyespor

19.30: Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok

29 NİSAN PAZARTESİ

19.00: Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği

19.00: Eskişehirspor-Afjet Afyonspor

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 14:40
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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