5 haftalık program belli oldu

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig'de 13, 14, 15, 16 ve 17. haftaların maç programı belli oldu. Boluspor bu haftalardan 3’ünde cumartesi geriye kalan 2’sinde ise Pazar günü maçlarını oynayacak. 12’inci haftanın kapanış maçında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan kırmızı beyazlılar 13’üncü haftada sahasında Menemenspor ile karşılaşacak. Bu mücadele ise 1 Aralık Pazar günü saat 16:30’da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre beş haftalık müsabaka takvimi şu şekilde:

13. hafta

29 Kasım Cuma:

19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

30 Kasım Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 Aralık Pazar:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

2 Aralık Pazartesi:

19.00 Balıkesirspor-Hatayspor (Balıkesir Atatürk)

14. hafta

6 Aralık Cuma:

19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)

7 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük-Balıkesirspor (Vefa)

19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)

8 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)

16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)

9 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)

15. hafta

13 Aralık Cuma:

19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

14 Aralık Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)

16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

15 Aralık Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16. hafta

20 Aralık Cuma:

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

21 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)

19.00 Akhisarspor-Boluspor (Spor Toto Akhisar)

22 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

23 Aralık Pazartesi

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

17. hafta

27 Aralık Cuma:

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük (5 Ocak Fatih Terim)

28 Aralık Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Bursaspor-Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Balıkesirspor-Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Aralık Pazar:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

14.00 Keçiörengücü-Akhisar (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)