Haber: Esra Öztürk

Kırmızı beyazlı ekibimiz ikinci yarının ilk maçında Manisapor ile deplasmanda 14 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki maç üst üste deplasmana gidecek olan Boluspor, 19. hafta Elazığspor karşılaşmasında taraftarı ile buluşacak.

İşte 5 haftalık programda Boluspor maçları;

17.Hafta | Manisaspor - BOLUSPOR

14 Ocak 2017 - Cumartesi | Saat: 18:30 | Manisa 19 Mayıs Stadı

18.Hafta | Sivasspor - BOLUSPOR

22 Ocak 2017 - Pazar | Saat: 16:00 | Yeni 4 Eylül Stadı

19. Hafta | BOLUSPOR - Elazığspor

29 Ocak 2017 - Pazar | Saat: 13:00 | Bolu Atatürk Stadı

20. Hafta | Mersin İdmanyurdu - BOLUSPOR

11 Şubat 2017 - Cumartesi | Saat: 18:30 | Mersin Stadı

21.Hafta | BOLUSPOR - Ümraniyespor

19 Şubat 2017 - Pazar | Saat: 13:00 | Bolu Atatürk Stadı