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05 Ocak 2017 Perşembe
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    • 5 haftalık program belli oldu

    TFF 1. Ligde 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maç programları açıklandı.

    05 Ocak 2017 Perşembe 14:32
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    5 haftalık program belli oldu
    Haber: Esra Öztürk

    Kırmızı beyazlı ekibimiz ikinci yarının ilk maçında Manisapor ile deplasmanda 14 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki maç üst üste deplasmana gidecek olan Boluspor, 19. hafta Elazığspor karşılaşmasında taraftarı ile buluşacak.

    İşte 5 haftalık programda Boluspor maçları;

    17.Hafta | Manisaspor - BOLUSPOR

    14 Ocak 2017 - Cumartesi | Saat: 18:30 | Manisa 19 Mayıs Stadı

    18.Hafta | Sivasspor - BOLUSPOR

    22 Ocak 2017 - Pazar | Saat: 16:00 | Yeni 4 Eylül Stadı

    19. Hafta | BOLUSPOR - Elazığspor

    29 Ocak 2017 - Pazar | Saat: 13:00 | Bolu Atatürk Stadı

    20. Hafta | Mersin İdmanyurdu - BOLUSPOR

    11 Şubat 2017 - Cumartesi | Saat: 18:30 | Mersin Stadı

    21.Hafta | BOLUSPOR - Ümraniyespor

    19 Şubat 2017 - Pazar | Saat: 13:00 | Bolu Atatürk Stadı

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, 17, 18

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