Kırmızı beyazlı ekibimiz ikinci yarının ilk maçında Manisapor ile deplasmanda 14 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki maç üst üste deplasmana gidecek olan Boluspor, 19. hafta Elazığspor karşılaşmasında taraftarı ile buluşacak.
İşte 5 haftalık programda Boluspor maçları;
17.Hafta | Manisaspor - BOLUSPOR
14 Ocak 2017 - Cumartesi | Saat: 18:30 | Manisa 19 Mayıs Stadı
18.Hafta | Sivasspor - BOLUSPOR
22 Ocak 2017 - Pazar | Saat: 16:00 | Yeni 4 Eylül Stadı
19. Hafta | BOLUSPOR - Elazığspor
29 Ocak 2017 - Pazar | Saat: 13:00 | Bolu Atatürk Stadı
20. Hafta | Mersin İdmanyurdu - BOLUSPOR
11 Şubat 2017 - Cumartesi | Saat: 18:30 | Mersin Stadı
21.Hafta | BOLUSPOR - Ümraniyespor
19 Şubat 2017 - Pazar | Saat: 13:00 | Bolu Atatürk Stadı
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