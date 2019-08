“5” Kaleci “1” Gökhan Etmiyor

Haber: Birol Ertunç

Gökhan Kösterelli ile de bu sezon sözleşme yenilenmeden başka takıma gitti. Alt yapıdan yetişen bu sezon başı elimizde kalan son iki kaleci Sabri Can ve Cengizhan Şarlı ise geçen sezon iki gökhanın takımda olması nedeniyle ilk 11 de şans bulamamışlardı. Yönetim ve teknik heyet "Elde kalan kalecileri Boluspor'da 1. kaleci olacak seviyede görmeyince" sezon başı Antalyaspor'dan Ozan Evrim Özenç ,Deniz Kök ve Yeni Orduspor’da oynayan 23 yaşındaki Yavuz Aygün ile de 2 yıllık mukaveleye imza attırılarak takımda toplamda 5 tane kaleciye ulaşıldı. Sezonun ilk maçında Osmanlıspor maçında Kaleyi Koruyan Ozan Evrim Özenç yer almış, kalesinde 2 tanede gol görmüş ve sahadan Boluspor mağlup ayrılmıştı. Hafta arası bel fıtığı ameliyatı olan Ozan, mide spazmı geçiren yeni transfer Yavuz Aygün’ünde olmaması, Deniz Kök’ünse önceki sakatlığı sonrası hala beklenen performansı verememesinden dolayı Adanademirspor maçında kale ve yedeği Alt yapı kalecilerimize kalmıştı. A.demirspor maçında bir anda kalede kendini bulan Sabri Can maç içinde heyecanlı tavırları gözlerden kaçmadı. Geri pasların dönüş vuruşlarındaki güvensizliği maça yansıdı. Özellikle ilk yarı oluşan bir karambolda havadaki topa hakim olamayışı ve topun direk ağlara gitmesine, hakemin kaleciye faul gerekçesiyle iptal olmasa şu an 1 puanı bile konuşamayacaktık. İşin özeti elde var 5 kaleci ama 1 Gökhan rahatlığını Boluspor’a ve seyircine verememiş durumda.

İşte Kalecilerin geçtiğimiz sezon ki karnesi;

Gökhan Değirmenci: 31 maça çıktı 29 tane gol yedi

Gökhan Köstereli: 1 lig maçı ve 6 tane ZTK Maçına çıktı: 15 tane gol yedi

Sabri Can: 2 lig maçı 2 tane U 21 maçına çıktı: 6 tane gol yedi.

Cengizhan Şarlı: U21 29 maç, U19 1 maç 36 tane gol yedi.

Ozan Evrim Özenç : 1 ZTK maçına çıktı. 2 tane gol yedi.

Deniz Kök: 3 tane u21 ,5 tane u19 maçına çıktı. 12 tane gol yedi.

Yavuz Aygün: 3. Lig 12 lig maçı, 13 tanede u21 maçına çıktı. 12 tane lige gol yedi 17 tanede Göztepe u21 takımnda gol yedi