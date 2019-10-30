5 Yılda % 64 Artış

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2015 yılında ‘Her çocuk bir yetenektir, yeter ki keşfedilsin’ sloganıyla başlatılan ve altyapıdan sporcu yetiştirmeyi amaçlayan çalışma kapsamında faal sporcu sayısı salon sporlarında 2014 yılında 2 bin iken 2019 yılında 5 bine yükseldi. Lisanslı sporcu sayısı ise 2014 yılında 16 bin iken 2019 yılında 28 bine yükseldi. Spora yönelik bu çalışmaların yanı sıra okul sporlarında da büyük başarı elde edildi. 2014-2015 sezonunda 4 bin olan sporcu öğrenci sayısı da 2018-2019 sezonunda 7 bine yükseldi. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, sporcu sayısının her geçen gün artmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Çilkara, “Antrenörlerimizin, beden eğitimi öğretmenlerimizin, kulüplerimizin ve personelimizin özverili çalışması sayesinde sporcu sayımız her geçen gün artıyor. Antrenman salonlarımız sporcularla doluyor, hatta birçok salonda antrenman seansı sıkıntısı yaşıyoruz. 2020 yılında hedefimiz faal sporcu sayısını 6 bine, lisanslı sporcu sayımızı 30 bine çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. 5 yılda ilimizde büyük artış olduğu görülüyor. Son 5 yılda lisanslı sporcu sayısı yüzde 64 artarak 27bin 391 ‘e yükseldi. Son 5 yılda yıllara göre ilimizdeki faal sporcu sayısı yüzde 158 artarak 4 bin 819’a yükseldi. 2014 yılından 2018 yılına kadar gençlik merkezine üye olma sayısı yüzde 170 artarak 13 Bin 540’a kadar çıktı. 2014 yılından 2018 yılına kadar okul sporları sporcu sayısı yüzde 61 artarak 6 Bin 729’a kadar yükseldi. 2014 yılından 2018 yılına kadar il spor merkezleri sporcu sayısı yüzde 465 artarak 11 Bin 037’e kadar çıktı. Son 4 yılda ulusal ve uluslararasında ilimizi 78 sporcu temsil edilirken, sporcularımız tarafından toplam 128 derece elde edildi. Son 5 yılda ilimizde 111 uluslararası ve federasyon faaliyetleri, 5034 kerede il faaliyetleri düzenlendi.