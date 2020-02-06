50 Yıllık Rekabet

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlki 20 Aralık 1970 yılında oynanan ve Boluspor'un 1-0 kazandığı maçla başlayan Boluspor Altay rekabeti 50. yılına ulaştı. Yarım asırlık rekabette 52 maça çıkan iki ekipten Boluspor 17 kez sahadan galip ayrılırken, Altay 16 kez gülen taraf oldu. 19 müsabakada ise kazanan çıkmadı.

İKİSİNİN DE ŞİDDETLE 3 PUANA İHTİYACI VAR

Tarihlerindeki 53 maça çıkacak olan iki ekipten Boluspor bu sezon deplasmanda hiç maç kazanamadı. Play-Of umudunu sürdüren Altay ise evinde bu sezon 3 mağlubiyet aldı. Ligde kalma adına hayati bir maça çıkacak olan kırmızı beyazlılar son iki maçta güçlü rakiplerinden iki puan almayı başarırken, Altay ilk altı içindeki yerini kaybetmek istemiyor. Ligde neredeyse 14 takımın süper lig hayali devam ederken, bu takımlardan biri olan İzmir ekibinin de hayali 3 puan. Sezonun ilk yarısında Bolu'da oynanan maçı Altay 2-0 kazanmıştı. O dönem İzmir ekibinin başında teknik direktör Sait Karafırtınalar görev almıştı.