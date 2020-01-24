57. Maçta Karşılaşacaklar

Haber: Ceylan Beykoz

Daha öne 56 kes karşılaşan iki ekibin mücadelesi 1966 yılında başladı. O günden bu yana 2. ligde, süper ligde, 1. lig ve birçok kez hazırlık maçlarında da karşılaşan ezeli rakiplerin mücadelesinde 22 kez Adana Demirspor, 22 kez de Boluspor galip gelmeyi bildi. 12 maçta ise eşitlik bozulmadı. Adana Demirspor'un ev sahibi olduğu maçlarda ise 16'ya 6 gibi bir üstünlüğü bulunuyor.

BOLUSPOR'UN 50 YILLIK RAKİBİ

50 yılı aşan rekabette Boluspor'un liglerde en çok karşılaştığı 3 takımdan biri olan Adana Demirspor'dan puan ya da puanlar kazanarak kötü gidişatı durdurmak istiyor. Adana ekibi ise şampiyonluk yolunda ev sahibi olmanın avantajı ile 3 puanı hanesinde görmek istiyor.