58 Sarı, 2 Kırmızı

Haber: Esra Perçin

Türkiye Futbol Federasyonu 1.Liginde 5.hafta geride kalırken, liderlik koltuğunda Cesar Grup Ümraniyespor yer aldı. Ligin son sırasında ise cezalardan dolayı eksi puanı bulunan Eskişehirspor oldu.

Haftaya kartlar damga vurdu

Bu hafta sonunda oynanan 9 karşılaşmada toplamda 26 gol kaydedilirken tam 58 sarı kart 2 de kırmızı kart çıktı. Hakemlerin bolca karta başvurduğu haftada en çok sarı kart çıkan mücadele ise Akhisarspor-Hatayspor karşılaşması oldu. Ev sahibi takım 6 sarı kart görürken, konuk ekip Hatayspor ise 4 sarı kart gördü. Haftanın en gollü maçı ise Adana Demirspor- Bursaspor karşılaşması olurken mücadelede toplam 5 gol kaydedildi.

Deplasman takımları 1 puanla yetindi

9 karşılaşmada 4 maç berabere biterken geri kalan 5 maçta ise ev sahibi takımları üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Deplasman takımları ise bu hafta galibiyet yüzü göremedi. Haftanın en çok dikkat çeken mücadelesi ise Cesar Grup Ümraniyespor-Boluspor karşılaşması oldu. İlk 4 haftada 1 puan alarak düşme hattında yer alan kırmızı beyazlılarda teknik direktör değişikliği gerçekleştirildi. Giray Bulak ile yolları ayıran Boluspor yönetimi takımın başına Osman Özköylü’yü getirdi. Hoca değişikliğinin ardından kırmızı beyazlıların nasıl bir futbol sergileyeceği merak konusu olurken, Boluspor lider Cesar Grup Ümraniyespor’un konuğu oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Boluspor lider karşısında ilk yarıda 1-0 öne geçmesine rağmen 90+5’inci dakikada kalesinde golü gördü ve üç puan hasretini sürdürdü. Galibiyet yüzü göremeyen Boluspor’da oynanan futbol ise gelecek haftalar için ümit verdi.

Haftanın panoraması

İstanbulspor’dan geri dönüş

Ligin ilk maçında İstanbulspor sahasında Balıkesirspor’u konuk etti. Orta sıralarda bulunan iki takımın mücadelesinde İstanbulspor 2-0 geriye düşmesine rağmen golcü oyuncusu Aldin Cajic’in kaydettiği iki golle bir puanı kurtardı.

BB Erzurumspor ikinci galibiyetini aldı

Süper Ligden bu sezon 1.Lige düşen BB Erzurumspor lige kötü bir başlangıç yaparken, ilk galibiyetini Boluspor’a karşı almıştı. Bu hafta sahasında Adanaspor’u konuk eden mavi beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 7’ye yükseltti ve 10.sıraya yerleşti.

Boluspor galibiyeti kaçırdı

Ligin 5.haftasında deplasmanda liderin konuğu olan Boluspor hoca değişikliğinin ardından iyi bir futbol ortaya koyarken, karşılaşmanın 35.dakikasında öne geçti. Kırmızı beyazlıların ilk galibiyetini almaya çok yaklaştığı karşılaşmada lider Cesar Grup Ümraniyespor 90+5’inci dakikada bulduğu golle bir puanı kurtardı.

İzmir’de gol sesi çıkmadı

İzmir ekibi Altay ligin yeni ekiplerinden Keçiörengücü’nü konuk etti. İki takımda gol yollarında etkisiz kalınca karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Osmanlı sahasında güldü

Osmanlıspor sahasında ligin en genç ekibi olan Altınordu’yu konuk etti. Ankara temsilcisi Osmanlıspor Ayuk ve Beykan’ın kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 7’ye çıkardı.

Adana Demirspor 4 köşe

Ligin iddialı ekiplerinden Adana Demirspor, süper ligden düşen ve transferin son gününe kadar transfer tahtası kapalı olduğu için son gün transferleri yapabilen Bursaspor’u konuk etti. Lige iyi başlayan iki ekibin mücadelesinde Adana Demirspor, sahadan 4-1 galip ayrılarak üst sıralardaki yerini korudu.

Giresun ve Karagümrük puanları paylaştı

Yaptığı birçok transfere rağmen lige kötü bir başlangıç yapan Karadeniz temsilcisi Giresunspor, sahasında ligin yeni ekiplerinden Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son dakikasında Del Valle’nin golüyle bir puanı kurtaran Giresunspor galibiyet hasretini sürdürdü. Konuk ekip Karagümrük ise 9 puanla 4.sırada yer aldı.

Es-Es nefes aldı

Teknik direktör değişikliğinin ardından çıkış yakalamak ve eksi puanlardan kurtulmak isteyen Eskişehirspor sahasında Ekol Göz Menemenspor’u konuk etti. Coşkun Demirbakan yönetiminde ilk maçına çıkan Eskişehirspor taraftarı önünde etkili bir futbol sergileyerek sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

Akhisar 3 puanı 3 golle aldı

Süper Ligden düşen ve ligin iddialı ekiplerinden İzmir temsilcisi Akhisarspor sahasında Hatayspor’u konuk etti. Haftaya 7 puanla giren Akhisarspor rakibini 3 golle geçerek 3 puana uzandı. Puanını 10’a çıkaran Akhisarspor Cesar Grup Ümraniyespor ile birlikte ilk iki sırayı paylaştı.