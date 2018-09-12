Spor Toto 1. ligde 5. hafta maçları lige verilen milli maçların arasından sonra bu hafta sonu başlayacak. 3 maçlık seyircisiz oynama cezası devam eden Boluspor'un Altay ile oynayacağı zorlu mücadele yayıncı kuruluş Bein Sport tarafından Bein 1 Max kanalından naklen yayınlanacak.
14 Eylül Cuma
20:00 Giresunspor-Afjet Afyonspor – Bein Max 1
15 Eylül Cumartesi
17:00 İstanbulspor-Adanaspor – Bein Max 1
20:00 Adana Demirspor – Hatayspor – Bein Max 1
16 Eylül Pazar
17:00 Boluspor – Altay – Bein Max 1
17:00 K.Karabükspor – Osmanlıspor Bein Max 2
20:00 Gazişehir FK – Altınordu – Bein Max 1
20:00 Denizlispor – Eskişehirspor - Bein Max 2
17 Eylül Pazartesi
20:00 Gençlerbirliği – Elazığspor – Bein Max 1
20:00 Balıkesirspor Baltok – Ümraniyespor – Bein Max 2
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