HABER:Gökhan Aksoy

Spor Toto 1. ligde 5. hafta maçları lige verilen milli maçların arasından sonra bu hafta sonu başlayacak. 3 maçlık seyircisiz oynama cezası devam eden Boluspor'un Altay ile oynayacağı zorlu mücadele yayıncı kuruluş Bein Sport tarafından Bein 1 Max kanalından naklen yayınlanacak.

14 Eylül Cuma

20:00 Giresunspor-Afjet Afyonspor – Bein Max 1

15 Eylül Cumartesi

17:00 İstanbulspor-Adanaspor – Bein Max 1

20:00 Adana Demirspor – Hatayspor – Bein Max 1

16 Eylül Pazar

17:00 Boluspor – Altay – Bein Max 1

17:00 K.Karabükspor – Osmanlıspor Bein Max 2

20:00 Gazişehir FK – Altınordu – Bein Max 1

20:00 Denizlispor – Eskişehirspor - Bein Max 2

17 Eylül Pazartesi

20:00 Gençlerbirliği – Elazığspor – Bein Max 1

20:00 Balıkesirspor Baltok – Ümraniyespor – Bein Max 2