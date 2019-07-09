5.Hafta Tamamlandı

Haber: Aysun Beykoz

Turnuvanın 5.haftasında en farklı skoru Kargıbayramlarspor yakaladı. Süleler-Seyitaliler ve Adakınık-Müftülük maçları da bol gollü geçti. 5.haftanın toplu sonuçları şöyle:

Seyitaliler 2 – Sülelerspor 7

Kurucaköyspor 3 – Kılıçlarspor 0

Efsane Çavuşlar 0 –Yukarıdüğer 3

Doğancılarspor 1- Çavuşlarspor 4

Ortaköyspor 3 – Çetikörenspor 3

Yukarısayıkspor 0 – Bünüşspor 3

Aşağıdüğerspor 7 – Çitlerspor 0

Kadılarspor 2 – Göbülerspor 2

Devecilerspor 1 – Çalköyspor 3

Adakınıkspor 8 – Müftülük 3

Kargıbayramlarspor 12 – Ömerpaşalarspor 0

Sorkunspor 0 – Cemallerspor 3