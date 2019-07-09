5.Hafta Tamamlandı

Haber: Aysun Beykoz
Turnuvanın 5.haftasında en farklı skoru Kargıbayramlarspor yakaladı. Süleler-Seyitaliler ve Adakınık-Müftülük maçları da bol gollü geçti. 5.haftanın toplu sonuçları şöyle:
Seyitaliler 2 – Sülelerspor 7
Kurucaköyspor 3 – Kılıçlarspor 0
Efsane Çavuşlar 0 –Yukarıdüğer 3
Doğancılarspor 1- Çavuşlarspor 4
Ortaköyspor 3 – Çetikörenspor 3
Yukarısayıkspor 0 – Bünüşspor 3
Aşağıdüğerspor 7 – Çitlerspor 0
Kadılarspor 2 – Göbülerspor 2
Devecilerspor 1 – Çalköyspor 3
Adakınıkspor 8 – Müftülük 3
Kargıbayramlarspor 12 – Ömerpaşalarspor 0
Sorkunspor 0 – Cemallerspor 3